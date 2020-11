Ricky Rubio pole rahul, kuidas klubijuhid ta Thunderisse vahetasid

"See oli üllatus, eriti pärast seda suhtlust, mis siin on olnud. Kui olid kuuldused minu lahkumisest, helistasin oma inimestele ja nad ütlesid, et minu nimi pole laual," sõnas Rubio ajalehele Marca.

Hispaanlane oligi eriti nördinud seetõttu, et otsus langetati tema selja taga. "Need, kes otsuseid teevad, peavad mõistma, et ka korvpallurid on inimesed. See ei jäta head tunnet, kui sa oled projekti kaasatud, annad endast kõik, töötad kõvasti, kuid esimesel võimalusel pead sa lahkuma."

30-aastane Rubio lisas, et ei kavatse siiski pead norgu lasta ja loodab üleminekust uut motivatsiooni ammutada. "Kui olukord läheb raskeks, tuleb iseloomu näidata ja rohkem puid lõkkesse panna."

Rubio näitas eelmisel hooajal head mängu, kuid Sunsi play-offi aidata ei suutnud. Hispaanlase arvele jäi keskmiselt 13,1 punkti, 8,9 resultatiivset söötu ja 4,6 lauapalli.

Koos Rubioga siirduvad Sunsist Thunderisse Kelly Oubre Junior, Ty Jerome ja Jalen Lecque. Suns sai vastu Chris Pauli ja Abdel Naderi.