Raport: Bryanti kopterit juhtinud piloot arvas alla kukkudes, et tõuseb tegelikult kõrgemale

USA Riiklik Transpordiohutuse Amet väljastas raporti, mis kirjeldab detailselt enne avariid kopteris toimunut, märkides, et piloot Ara Zobajan oli lennujuhtidele öelnud, et tõuseb kõrgusele 4000 jalga (1219 meetrit), kuigi tegelikult oli hoopis kõrgust kaotamas.

Raportis märgitakse, et Zobajan võis kõrgustest valesti aru saada. Samuti tuvastas uurimine, et Zobajan oli päev enne õnnetust muretsenud ilma pärast.

"Vaatasin just, et homme pole parim ilm, aga see pole ka nii halb kui täna," kirjutas Zobajan grupisõnumis. "Ilm võib tõesti probleem olla," vastati talle samas vestluses.

26. jaanuari ehk õnnetuspäeva hommikul kirjutas Zobajan: "Hommikune ilm tundub ok."

Raport kirjeldab ka vahetult enne õnnetust helikopterifirma Island Express kontoris toimunut.

Los Angeles Times on kirja pannud firma töötajate ütlused.

Kell 9.55. "Ma uuendasin jälgimisseadet ja palvetasin, et see oleks lihtsalt katki," kirjutas töötaja. "Helistasin uuesti Angelile ja palusin tal helistada Camarillo lennujaama. Ta lubas tagasi helistada."

Kell 9.58. "Angel ütles, et Camarillo lennujaam ei vasta. Käskisin tal välja võtta Hädaolukorra Manuaali. Käisime koos selle listi läbi, mida see teha käskis. Käskisin tal kõigepealt Garretile helistada, seega ta pani toru hargile ja helistas uuesti Garrettile."

Kell 10.02 kirjutati kopterifirmast piloodile: "Ara, on sinuga kõik korras?"

Uurimine jätkub ning raport pole veel lõplik. Uurimistulemustest teavitatakse avalikkust osade kaupa. Varasemalt on tuvastatud, et mootoririket helikopteril ei olnud. Kõik senised tõendid viitavad vaid halbadele ilmaoludele - Los Angelesi piirkonnas oli tol päeval udu - ja piloodi valearvestusele.