Raadiohääl kritiseeris NBA staari: ta on rassist ja pooldab segregatsiooni

ESPN-i andmetel esindas Irving suurel mängijate telefonivestlusel seisukohta, et pallurid ei peaks juulis Orlandosse NBA hooaega lõpetama sõitma. Selle asemel tuleks keskenduda mustanahaliste õiguste eest võitlemisele.

Väidetavalt pakkus Irving, et mängijad võiksid NBA-st lahku lüüa ja alustada oma liigaga. Irvingule ei meeldi, et NBA klubid kuluvad vaid valgenahalistele omanikele.

Irvingu avaldused valmistasid pahameelt ESPN-is omanimelist raadiosaadet juhtivale Will Cainile.

"Kuulake, mida Kyrie Irving räägib ja öelge, kas me peaks tõesti selliste asjadega nõustuma? Kui kõik, kes tema seisukohti ei jaga, kuulutatakse rassistiks, siis oleme me peast haiged," rääkis Cain.

"Kui Irving räägib uuest "mängijate liigast", siis ta pooldab segregatsiooni. Ta räägib rassismist, aga ta on ise selle poolt. Oleme teinud 180-kraadise pöörde. Eraldame üksteist pinnapealsete erinevuste põhjal. Kas see ongi tema agenda? Kui ma ütlen, et see pole lihtsalt vale, vaid lausa moraalitu käitumine, siis kas see teeb minust rassisti?" küsis ta.

NBA hooaeg peaks jätkuma 30. juulil Orlandos.