Püss sai sihiku? Lihtsa abivahendi kasutuselevõtt võib Stephen Curry kaugvisked veelgi täpsemaks muuta

Curryl on diagnoositud keratokoonus, mis tähendab, et tema sarvkest muutub aja jooksul üha õhemaks ning muudab kuju, muutudes kooniliseks. Tema seisundi tõttu tekib silmades astigmatism, mis tähendab seda, et valgus murdub silma läbides normaalsest erinevalt - see tekitab silmanägemises olukorra, kus vaadeldavad objektid võivad olla udused ning fookusest väljas olenemata kaugusest.

Spetsiaalsete läätsede kandmine on Curry sõnul vaat et tema elu muutnud. "Mul on tunne, nagu oleksin saanud uued silmad. Kogu maailm oleks minu eest justkui avanenud," sõnas ta The Athleticule.

NBA mängijad ja fännid on juba naljaga pooleks kurtnud, et niigi hea viskajana tuntud Curry ei pruugi nüüd enam üldse eksida. "Nagu püss oleks sihiku saanud!" viskas Twitteris nalja ka Los Angeles Lakersi pallur Kyle Kuzma.