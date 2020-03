Prantsusmaa täht kaitses koroonaviiruse üle nalja heitmise tõttu kriitikarahe alla langenud kaasmaalast: inimesed on käitunud tülgastavalt

Utah Jazzis mängivast Gobertist sai esimene NBA korvpallur, kes koroonaviirusesse nakatus. Tema diagnoosi avalikustamise järel otsustasid NBA juhid hooaja viivitamatult peatada. Gobert sattus aga kriitika alla, sest oli vaid loetud päevad varem teinud pressikonverentsil halvasti välja kukkunud nalja, puudutades demonstratiivselt kõiki laual olnud mikrofone ja diktofone.

Fournier' sõnul tehti tema kaasmaalasest patuoinas. "See tegi mulle haiget. Temast sai NBA-s kogu viiruse esinägu. Inimeste ja ajakirjanike käitumine on olnud tülgastav."

"Ma ei mõista, miks on nakatunute nimed üldse avalikustatud," jätkas Fournier. "See on väljakannatamatu. Saab öelda ka anonüümselt, et mängija on haigestunud. Tänase seisuga on Philadelphia 76ersil ja Los Angeles Lakersil samuti nakatunuid, aga nende nimesid me ei tea."

Fournier lisas, et Goberti kahjuks mängis ka tema päritolu. "Tüüpiline asi, et süüdistama hakatakse võõrast. Ta on eurooplane ja tõi seega viiruse siia? Me ei tea seda. Kes ütleb, et see polnud hoopis Donovan Mitchell (Goberti ameeriklasest tiimikaaslane, kes samuti koroonasse haigestunud - K.R.)?Meie keskkond on ebatervislik ja Donald Trumpi sõnavõtud ei aita kaasa."