Porzingis võimalikust klubivahetusest: üritan sellele mitte mõelda

"Ma ei peaks selle pärast üleliia muretsema," sõnas Porzingis, vahendab Eurohoops. "Üritan sellele mitte mõelda, et see minu mängu ei mõjutaks. Püüan keskenduda praegusele hetkele, töötada päev-päeva haaval koos oma meeskonnakaaslastega, et paremaks saada."

USA meedia on viimase nädala jooksul korduvalt kirjutanud, et kesist mängu näitav Dallas Mavericks üritab Porzingisega vahetuskaupa teha, et Luka Doncici kõrvale täiendust hankida.

Hooajale suurte lootustega vastu läinud Mavericks ei pääse hetkeseisuga isegi mitte play-offi. Klubi on võitnud 31-st mängust vaid 15 ja asub läänekonverentsis alles 9. kohal.

25-aastane Porzingis on kogunud tänavusel hooajal keskmiselt 20,5 punkti, 8,2 lauapalli, 1,6 kulpi ja 1,3 resultatiivset söötu mängu kohta.