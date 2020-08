Põlvitamine ei aita. USA sportlased lootsid streigiga ühiskonda muuta

Kui jäähokiliiga NHL välja arvata, jäi kolmapäeva õhtul põhimõtteliselt kogu USA sport seisma. Esimene doominokivi oli korvpalliliiga NBA klubi Milwaukee Bucksi mängijate otsus loobuda play-off’i mängust Orlando Magicu vastu.

Tunni jooksul selgus, et NBA-s lükatakse edasi kõik kolm kolmapäeval toimuma pidanud kohtumist. Streigiga ühinesid ka pesapalliliiga MLB, naiste korvpalliliiga WNBA ja jalgpalliliiga MLS-i klubid. Kõige tipuks teatas Jaapani tennisist Naomi Osaka, et loobub New Yorgis peetava Western & Southern Openi turniiri poolfinaalist. Kõigest mõni tund varem oli Osaka veerandfinaalis alistanud Anett Kontaveiti.

Streigi põhjused on samad, mille vastu on USA-s juba kolm kuud meelt avaldatud. Politseivägivald eelkõige mustanahaliste vastu ja USA ühiskonda juurdunud rassism.

Ajend oli pühapäevane juhtum Wisconsini osariigi Kenosha linnakeses, kus valgenahaline politseinik Rusten Sheskey tulistas mustanahalist Jacob Blake’i seitse korda selga. 29-aastane Blake on elus, aga suure tõenäosusega jääb ta alakehast halvatuks.

Kuue lapse isa Blake kuulutati juuli alguses oma endise kallima seksuaalse ründamise tõttu tagaotsitavaks. Mida Blake pühapäeval täpselt tegi, pole veel selgunud. Igatahes leidis politsei Blake’i pärast väljakutset ühe Kenosha maja juurest ja hakkas teda kinni pidama. Blake hakkas vastu ja suutis pärast maadlust politseinike haardest vabaneda. Abi polnud ka elektrišokirelvast. Politseinik Sheskey otsustas Blake’i tulistada pärast seda, kui too avas oma auto ukse. Kuulirahet nägid pealt kolm autos istunud Blake’i poega. Autost leiti nuga, aga tulirelva mitte.