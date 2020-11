PILTUUDIS | LeBron James avaldas naljaka fototöötluse Trumpist ja Bidenist

James postitas sotsiaalmeediasse pilditöötluse oma kuulsast kulbist, mille ta pani 2016. aasta finaalseerias Andre Iguodalale. Los Angeles Lakersi korvitähe töödeldud fotol paneb hoopis Biden Trumpi viskele käe peale. Pildist on saanud tõeline hitt ning sellel on Twitteris juba üle miljoni meeldimise.

Jamesi naljapilti on teiste seas kommenteerinud ka koomik Kevin Hart, tippnäitleja Jamie Foxx ja muusik Snoop Dogg.

Endine korvpallur Richard Jefferson kirjutas pildi kohta eriti humoorika teksti: "Naljakas on see, et teie ja Biden olete ka umbes sama vanad."

Hiljuti oma neljanda NBA meistritiitlini jõudnud James on tippkorvpalluri kohta päris eakas ehk 35-aastane. Uueks USA presidendiks valitud Bidenil on eluaastaid 77.