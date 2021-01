Phoenix Suns teenis neljanda võidu järjest, Lakersit vedasid kaks superstaari

Sedapuhku läks Suns vastamisi Denver Nuggetsiga ning sai napi 106:103 võidu. Otsustaval hetkel säras Chris Paul, kes tabas seitse sekundit enne normaalaja lõppu üle Nikola Jokici käe kahese, mis tegi seisuks 104:100.

Pauli arvele jäi lõpuks 21 punkti. Võistkonna resultatiivseimad olid aga Deandre Ayton ja Devin Booker 22 silmaga, Aytoni arvele kogunes ka 11 lauapalli. Üleplatsimehena viskas Nuggetsi täht Jamal Murray 31 silma. Jokic oli lähedal kolmikduublile (17 punkti, 11 resultatiivset söötu, 9 lauapalli).

Suns on võitnud nüüdseks neli kohtumist järjest. Kokku on klubi saldoks viis võitu ja üks kaotus. Nuggetsi hooaeg on alanud keeruliselt, nad on teeninud vaid ühe võidu ja saanud neli kaotust.

Võidukas oli ka Los Angeles Lakers, alistades võõrsil 109:103 San Antonio Spursi. Lakers kallutas mängu enda kasuks viimase veerandiga, mis võideti 28:18.

Lakersi eest särasid taas LeBron James ja Anthony Davis. Davis viskas 34 punkti ja korjas 11 lauapalli. James sai kirja kolmikduubli (26 punkti, 11 lauapalli ja 10 resultatiivset söötu). Spursi resultatiivseimaks kerkis Keldon Johnson, visates 26 punkti ja noppides 10 lauapalli. DeMar DeRozan lisas 23 silma.

Magusa võidu teenis Dallas Mavericks, olles mullusest finalistist Miami Heatist parem 93:83. Dallas juhtis suurema osa kohtumisest, juba kolmanda veerandi lõpuks oli nende edu 73:53.

Luka Doncic viskas üleplatsimehena 27 punkti ja korjas 15 lauapalli. 18 silma lisas Tim Hardaway Jr. Heati poolelt säras kaksikduubliga Bam Adebayo, kes viskas 19 punkti ja korjas 11 lauapalli.

Ülejäänud tulemused:

Charlotte Hornets - Memphis Grizzlies 93:108

Detroit Pistons - Boston Celtics 96:93

Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 96:114

Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 126:96

Minnesota Timberwolves - Washington Wizards 109:130

Utah Jazz - Los Angeles Clippers 106:100

Golden State Warriors - Portland rail Blazers 98:123

