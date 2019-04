Otsustaval rünnakul Lillardit kaitses katnud Paul George suutis küll viset mõneti segada, kuid Blazersi mängujuhi külmavereline sooritus lendas sellegipoolest läbi korvirõnga. Kaotuse järel oli George sealjuures suhteliselt mürgine.

"See on halb vise. Mind ei huvita, mida keegi võib öelda, aga see oli halb vise. Aga hei, ta pani selle sisse ja räägitakse sellest. See oli halb vise, meie jaoks oli see okei," sõnas George kohtumise järel ajakirjanikele.

Sealjuures on Lillard mõnede statistiliste näitajate järgi kogu NBA parim ülikaugete visete tegija ning sarnase viskega sai ka Portlandi ja OKC seeria üldse alguse:

First possession of the game? DAME FROM THE LOGO pic.twitter.com/ZmZmxa6ggF — Trail Blazers (@trailblazers) April 14, 2019

Lillard ise reageeris George'i sõnadele Twitteris lihtsalt naeruga.