Operatsioonil käinud Kristaps Porzingis jätab hooaja esimesed mängud vahele

Liepajast pärit korvpallur tegi parema põlve meniskile liiga möödunud hooaja play-offi esimeses ringis Los Angeles Clippersi vastu, mille tõttu ta seeria kahest viimasest mängust eemale jäi. Oktoobris käis lätlane põlveoperatsioonil.

Mavericksi presidendi Donnie Nelsoni sõnul loodavad nad, et alates 1. jaanuarist on mängija taas mängukõlbulik. Uus hooaeg hakkab aga teatavasti 22. detsembril.

"Me teeme kindlaks, et ta on 100% terve enne, kui ta platsile saadame," sõnas Nelson Porzingise kohta, kes jättis kogu 2018/2019 hooaja põlvevigastuse tõttu vahele. "Seega liitub ta meiega alles hooaja jooksul. Jälgime väga, et ta naaseks õigel ajal platsile. Me ei soovi kiirustada."

Möödunud hooajal jäid olid tema keskmised näitajad põhiturniiril 20,4 punkti, 9,5 lauapalli ja 2 blokki.