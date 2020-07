OlyBet on NBA ametlik spordiennustuse partner Eestis: vaata, kes on tänastes mängudes soosikud?

Tuhanded korvpallifännid Eestis ja teistes Balti riikides saavad läbi OlyBeti spordiennustuse ning spordibaaride kaasa elada NBA taasalanud lahingutele. Kes on favoriidid tänastes põnevuslahingutes, näed siit.

Suve parim korvpalliuudis on see, et NBA 2019–2020 startis taas 30. juulil. Playoff’ides pannakse pall mängu 17. augustil. Mänguilu lisab spordiennustus ja juba tänastele mängudele tehtud panused näitavad, et rahvas ennustab võitu Orlando Magicule koefitsiendiga 1,35, seda Brooklin Netsi 3,30 vastu. Järgmise mängu tulemus on saanud võiduennustuse Portlandi kasuks, koefitsiendiga 1,62. Milwaukee on saanud spordirahva toetuse koefitsiendiga 1,53 Boston Celticsi 2,55 ees. Sacramento Kings omakorda on hetkeennustuse järgi juhtimas koefitsiendiga 1,65 San Antonio Spursi ees. Dallas Mavericksile pakutakse aga võitu Houston Rocketsi ees. Milliseks lahingud kujunevad, selgub juba mõne aja pärast.

Vaata tänaseid mänge

21.30 Brooklyn Nets vs. Orlando Magic

23.00 Portland Trail Blazers vs. Memphis Grizzlies

23.00 Washington Wizards vs. Memphis Grizzlies

01.30 Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics

03.00 San Antonio Spurs vs. Sacramento Kings

04.00 Dallas Mavericks vs. Houston Rockets



Spordiennustus tänastele ja järgmistele mängudele alles käib ning oma panuse saab iga spordisõber teele panna siit.

Olympic Entertainment Groupi spordiennustusportaal OlyBet ja NBA sõlmisid mõned päevad tagasi mitmeaastase kokkuleppe, millega saab OlyBetist eksklusiivne spordipanuste partner NBA-le Eestis ja teistes Balti riikides.

NBA presidendi asetäitja Scott Kaufman-Ross ütles OEG OlyBetiga lepingut sõlmides: „Meil on hea meel teha koostööd piirkonna juhtiva spordiennustus- ja meelelahutusettevõttega. Ajastus kokkuleppeks on ideaalne, taasalustame hooajaga ja NBA mängud on eetris Euroopas parimal eetriajal, iga päev. Koostöö annab OlyBetile võimaluse luua oma piirkonnas kõige autentsem NBA spordiennustuse kogemus ja pakkuda korvpallifännidele võimalus kaasa elada NBA mängudele.”

Olympic Entertainment Groupi juhatuse esimees ja tegevjuht Corey Plummer lausus: „Eesti ja teiste Balti riikide korvpallisõbrad saavad hea võimaluse mängude, ürituste, sotsiaalmeedialahenduste ning parima spordiennustuse kaudu NBA-le kaasa elada.”

Alates 30. juulist kuni 14. augustini mängib 22 meeskonda kaheksa mängu Floridas ESPN Wide World of Sportsi spordikompleksis Walt Disney World teemapargis. Playoff’id algavad 17. augustil. Spordiennustuse sõbrad saavad oma lemmikutele kaasa elada olybet.ee vahendusel.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!