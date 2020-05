Olümpiasangar Michael Phelps sai teada Michael Jordani tõelise olemuse: ka mina olin s***pea

Kui paljud Jordani dokumentaasarjas "The Last Dance" üles astunud korvpallurid tunnistasid, et Chicago Bullsi endine staar oli ebameeldiv meeskonnakaaslane, siis Phelps avaldas, et oli samuti väga vastik trennikaaslane.

"Ma tahtsin olla nagu Jordan. Kõik ütlesid, et ta on s***pea ja ma ütlesin sama enda kohta," rääkis Phelps USA meediale.

"Treenisime koondises meeskonnana, ehkki ujumine on individuaalne spordiala. Tahtsin kõigile parimat, nii et kiusasin teisi oma meeskonnaliikmeid ja kindlustasin, et nad oleks treeningute ajal stressis, sest siis on neil võistlustel võimalus," sõnas Phelps.

"Jordan oli minu jaoks suur eeskuju. Tahtsin ujumises korda saata sama, mis tema tegi korvpallis," lisas ujumislegend.