Nowitzki on Doncici tasemes hämmastunud: tundub, et ma eksisin

Teist hooaega Dallases alustanud 20-aastane sloveen on kerkinud tänavu meeskonna tõeliseks liidriks. Doncici keskmised näitajad tänavusel hooajal on võimsad 30,6 punkti, 9,9 lauapalli ja 9,6 resultatiivset söötu. Eriti võimsaks kujunes sloveeni jaoks november, mille jooksul sai Doncicist alles kolmas mängija NBA ajaloos, kes on kuu keskmisena teinud kolmikduubli ja kogunud seejuures üle 30 punkti mängu kohta.

Viimati säras Doncic ööl vastu esmaspäeva, kui aitas koduklubi võõrsil 114:100 võidule Los Angeles Lakersi üle, lõpetades ühtlasi läänekonverentsi liidri kümnemängulise võiduseeria.

Kohtumist oli läinud vaatama ka sakslasest legendaarne mängumees Dirk Nowitzki, kes lõppenud hooaja järel mängijakarjäärile joone alla tõmbas. "Pean ausalt tunnistama, et arvasin, et Doncicil läheb teisel hooajal kohanemine raskemalt," rääkis sakslane pärast kohtumist.

"Kuna ta oli juba mullu oma kolmikduublitega nii fenomenaalne, siis arvasin, et vastased võtavad teda rohkem peale. Tundub aga, et Doncic on muutunud ainult paremaks. Tuleb välja, et ma eksisin. Isegi eksperdid võivad vigu teha. Doncic mängib fantastiliselt."

Hooaega 13 võidu ja 6 kaotusega alustanud Mavericks hoiab NBA läänekonverentsis neljandat kohta.