Neljakordne NBA meister kritiseeris Jordanit ja kuulsat dokumentaali: suur osa sellest ei vastanud tõele, Jordan valetas ka minu kohta

"See sari oli meelelahutuslik, kuid meie tiimikaaslastena teame, et umbes 90% sellest oli bulls**t," vahendas The Guardian Granti sõnul, kes koos Jordaniga tuli Chicago Bullsis aastatel 1991-1993 NBA meistriks. "Paljud asjad seal ei olnud tõesed. Jordan ütles tiimikaaslastele aastate jooksul palju erinevaid asju ja nemad ei jäänud talle vastust võlgu, kuid see kõik lõigati dokumentaalist välja. Kui seda muidugi saaks üldse dokumentaaliks nimetada."

Sarjas oli palju juttu ka sellest, kuidas Jordan meeskonnakaaslasi treeningul vaimselt ja füüsiliselt töötles. Granti sõnul läks kuuekordne NBA meister kohati üle piiri. "Jordan tundis, et saab minu üle domineerida, aga ta eksis. Kui ta midagi mulle ütles, panin ma alati vastu. Kurb oli vaadata, kuidas ta näiteks Will Perdue, Steve Kerri ja noore Scott Burrelliga käitus."

Näiteks Kerri ja Jordani vahel keesid korra treeningul tunded üle ning mehed lõid üksteist rusikaga näkku. "Mõistan, et treeningul tuleb teisi suruda, aga kellegi rusikaga löömine on selgelt üle piiri," jätkas Grant. "Teiste mõnitamine polnud samuti vajalik."

1992. aastal ilmus Sam Smithi sulest raamat "The Jordan Rules", mis tekitas Jordanist vastuolulise kuvandi, näidates teda lisaks suurepärasele korvpallurile ka ebameeldiva ja ülbe tiimikaaslasena. Dokumentaalis sõnas Jordan, et just Grant oli see, kes kirjanikule informatsiooni andis. "Vale, vale, vale. Kui Jordanil on vimm minu vastu, siis lahendame selle nagu mehed," vastas Grant.

"Saaksime selle ühel või teisel moel ära lahendada, kuid tema tuleb välja ja ütleb, et mina olin raamatu allikaks. Olen raamatu autori Smithiga hea sõber, aga ma ei avalikustaks kunagi riietusruumis toimuvat. Jordan peab lihtsalt vimma minu vastu. Ta tõestas seda ka niinimetatud dokumentaalis."

Lisaks Bullsis võidetud tiitlitele ka 2001. aastal Los Angeles Lakersiga triumfeerinud Grant lisas, et rääkis Jordaniga viimati kolm aastat tagasi. "Kui kogu dokumentaal on ühest inimesest ning tal on viimane sõnaõigus, mida sisse jätta, siis see pole dokumentaal. Sari on tema vaatenurk juhtunust. See ei ole dokumentaal, sest palju asju monteeriti välja."