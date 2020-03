Neli NBA klubi kinnitasid neljapäeval koroonaviirusesse nakatumist

Lakers andis teada, et positiivse koroonatesti on andnud kaks nende mängijat, kelle nimesid ei avalikustatud.

Peagi tegi sarnase uudise avalikuks ka Boston Celtics, kes teatas ühest nakatunud mängijast. 26-aastane mängujuht Marcus Smart ütles Twitteri vahendusel, et see on tema.

"Mind testiti viis päeva tagasi ja tulemused tulid täna õhtul. Olen õnneks alates testi tegemise päevast end ise karantiinis hoidnud. COVID-19 tuleb võtta äärmiselt tõsiselt. Ma tean, et see on meie riigi tervishoiuekspertide jaoks prioriteet number üks ning me peame veel teste tegema ASAP," kirjutas Smart.

"Ma olen OK. Tunnen end hästi. Mul pole ühtegi sümptomit. Aga ma ei jõua rõhutada, kui tähtis on sotsiaalne distantseerumine ja suurte rahvahulkade vältimine. Ja tõesti, peske lihtsalt käsi, kaitske ennast ja teisi."

Neljapäeval teatas kolmest koroonajuhtumist ka Philadelphia 76ers, kes ei täpsustanud, kas tegu on mängijate, treenerite või muude ametnikega.

Üks positiivne juhtum tuvastati ka Denver Nuggetsis, kes samuti ei öelnud, milline roll nakatunul meeskonnas on.

Varasemalt oli koroonaviirusesse nakatunud Utah Jazzi keskmängija Rudy Gobert ja tema tiimikaaslane Donovan Mitchell. Brookyln Netsis on kinnitatud neli koroonajuhtumit, neist ühe võttis omaks Kevin Durant.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat karantiinis . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!