NBA viimase koha meeskond vallandas peatreeneri

Knicksi ajutiseks juhendajaks määrati senine abitreener Mike Miller, kelle esimene mäng on täna hilisõhtul Indinaa Pacersi vastu.

New Yorgi klubi on tänavu suutnud 22-st mängust võita vaid neli, mis on liiga kõige nõrgem näitaja.

Fizdale sai Knicksi juhendada 104. mängus, kuid tema võiduprotsent jäi kõigest 0,202% peale. Varasem Memphis Grizzliese peatreener võitis neist mängudest vaid 21.

Eriti suurelt kaotas Knicks viimased mängud sel nädalal - esmaspäeval 88:132 Milwaukee`le ja neljapäeval 92:129 Denverile.