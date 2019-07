Kel on huvi ja eelkõige tundide-päevade viisi aega ookeanitaguseid sündmusi jälgida, ei saa muidugi kurta. Juuli esimesel nädalal sõlmitakse uusi lepinguid ja tehakse vahetusi peadpööritava kiirusega, aga sügiseks on uus reaalsus settinud. Sadadel podcast’idel ja tuhandetel blogipoistel on kolm kuud aega kõigi tiimide tugevused ja nõrkused läbi hekseldada. Pikalt analüüsitakse isegi maailma paremuselt 356. mängija rolli.

Aga kui tahta pühapäeva õhtul lihtsalt maha istuda ja korvpalli vaadata, läheb eeltööta raskeks. Paar päeva varem pakub Euroliiga hoopis kergemini seeditavat toitu. Olukord on hoopis teine. Favoriidid on aastast-aastasse samad, tuumikud püsivad kauem koos, ainuvalitsejaid pole ja iga kohtumine on tähtis.