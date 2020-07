NBA tšempion kiitis Luka Doncicit: ta on NBA kõige andekam mängija

"Ootan temalt NBA play-off'is erilisi asju. Räägime mängijast, kes tegi aastaga ühe läbi aegade suurima hüppe - aasta uustulnukast kõige väärtuslikuma mängija kandidaadiks. Ta on võitnud Euroopas kõikvõimalikud võistlused, ta on võitnud Euroopas kõikvõimalikud MVP-auhinnad. Ta on eriline," ütles Pierce.

"Minu arust on ta praegu NBA kõige andekam mängija. Rambivalgus ei lähe tema jaoks kunagi liiga eredaks," lisas ta.

21-aastasel Doncicil on võimalus Pierce'i sõnu kinnitada alates 30. juulist, kui NBA jätkab Orlandos poolelijäänud hooaega. Mavericks asub läänekonverentsis seitsmendal kohal, aga neil on märkimisväärne võimalus enne play-off'i kõrgemale tõusta.

Tõe huvides tasub märkida, et Pierce'i kiitus ei pruugi olla hea enne. Oma telekarjääri jooksul on ameeriklane silma paistnud kehva ennustamisoskusega.

Näiteks kuulutas Pierce pärast seda, kui Boston Celtics võitis 2019. aastal idakonverentsi poolfinaalis Milwaukee Bucksi vastu esimese mängu, et seeria on läbi. Tegelikkuses võitis neli järgmist kohtumist hoopis Milwaukee.