NBA tipptreener: Luka Doncic jääb aastateks liiga üheks nurgakiviks

"Doncic on NBA-le väga hea," sõnas Kerr. "Ta on liiga jaoks väga oluline ja see pole üldse seotud sellega, et ta on Euroopast. Asi pole ka ainult selles, kui suurepärane korvpallur ta on. Doncic on teistsugune."

"Lukal on suurepärane anne näha ette väljakul toimuvat. Selles osas meenutab ta mulle legendaarset Larry Birdi. Lisaks on temas James Hardenile omaseid manöövreid ja oskuseid. Doncic on suurepärane noor mängumees. Ta jääb aastateks liiga üheks nurgakiviks."

Mavericksi eest teist hooaega mängiv Doncic on kerkinud klubi tõeliseks liidriks. Noore sloveeni keskmisteks näitajateks käimasoleval hooajal on 28,9 punkti, 9,6 lauapalli ja 8,8 tulemuslikku söötu.