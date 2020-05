NBA tippklubi omanik: Luka Doncicil on kõik olemas, et Dirk Nowitzkist mööduda

Teist hooaega Mavericksi särgis veetev Doncic on juba kerkinud klubi liidermängijaks. Eriolukorra tõttu pooleli jäänud hooajal on tema keskmisteks näitajateks 28,7 punkti, 9,3 lauapalli ja 8,7 tulemuslikku söötu.

"Kas arvan, et Luka võib Dirkist mööduda? Kindlasti, sest mäng on nii palju muutunud ning see on hoopis avatum, kui siis, kui Dirk NBA-sse saabus," rääkis Cuban. "Seega on Doncicil eelis. Ta võib võita MVP (kõige väärtuslikuma mängija - toim) auhindu ja NBA meistritiitleid. Loodan, et nii läheb ja tean, et tegelikult tahab ka Dirk seda. Nad on head sõbrad ja usun, et nad toetavad üksteist igal juhul."

Nowitzki ja Doncic jõudsid ühe hooaja Mavericksis koos mängida. Hooaeg 2018/2019 oli Nowitzki karjääri viimane ja Doncici esimene NBA-s. "Kas te kujutate ette, kui nad oleksid saanud oma hiilgeajal koos mängida? Oh jumal. See oleks nagu Michael Jordan ja Scottie Pippen taas koos mängimas," võrdles Cuban neid legendaarse duoga, kes aitas Chicago Bullsi kuuel korral NBA tiitlini.

Debüüthooajal aasta parimaks uustulnukaks valitud Doncicil on siiski veel pikk maa 41-aastase Nowitzki saavutusteni. Legendaarne sakslane veetis Mavericksis 21 hooaega ning aitas klubi 2011. aastal ajaloo esimese NBA meistritiitlini. Sakslane nimetati ühtlasi toona finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks. NBA Tähtede Mängule pääses Nowitzki karjääri jooksul koguni 14 korral.