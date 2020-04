NBA tippklubi miljardärist omanik koondas 45 000 inimest: tegin neile sellega teene

Telekanali FOX Newsi saatejuhile Brian Kilmeade'le antud intervjuus teatas Fertitta, et tegi sellega oma töötajatele teene. "Tead, Brian, ma olen üle elanud 1987. aasta, 2000. ja 2008. aasta kriisi. Sa teed inimestele teene, kui sa lased nad esiteks lahti, sest kui nad on koondamishüvitise kätte saanud, saavad nad töötute nimekirjas esimesena tööd otsima hakata. Selle triki õppisin ära juba aastaid tagasi."

"Olukord on praegu selline, kus me maksame eilseid arveid tänase rahaga," selgitas Fertitta rasket otsust. "Kui pead äkitselt 48 tunni jooksul praktiliselt kogu ettevõtluse peatama, siis palgakulud ning koondamishüvitised jäävad ikkagi alles. Minu jaoks tähendab see (koondamistasu) 100 miljonit USA dollarit, sest mul kulub palkade maksmise peale aastas ligi 1,5 miljardit."

Lisaks Houston Rocketsile kuulub Fertittale veel kasiinokett Golden Nugget ning restoranikett Landry's. Forbesi andmetel on ameeriklasest ettevõtja varade koguväärtuseks 4,8 miljardit USA dollarit.