NBA tähtmängija kutsus oma lapse ema külla, aga sai teada, et naine on surnud

Melissa Rios lahkus meie seast poolteist kuud tagasi epilepsiahoo tõttu.

34-aastase Howardi sõnul sai ta kurvast uudisest teada pärast seda, kui ta kutsus Riost tekstisõnumite kaudu oma Georgia osariigis asuvasse koju, kus korvpallur kasvatab koroonakriisi ajal oma viit last.

"See on üks raskemaid asju, mis mu elus juhtunud on. See on tõesti raske, eriti praegusel ajal. Tavaliselt aitab korvpall rasketel hetkedel tähelepanu kõrvale juhtida, aga nüüd sellist võimalust pole," vahendas Howardi sõnu Reuters.

"Tahan korvpalli mängida, aga samas tunnen, et mu poeg vajab mind praegusel ajal rohkem kui kunagi varem," lisas ta.

Aastatel 2009-2011 NBA parimaks kaitsjaks valitud Howard mängis ennast tänavu taas pildile. Ta täitis elus esimest korda varukeskmängija rolli ja aitas Lakersi läänekonverentsi liidriks. Keskmiselt 19,2 minutiga kogus ta 73-protsendilise visketabavuse juures 7,5 punkti, 7,4 lauapalli ja 1,2 blokki.