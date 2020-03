NBA täht koroonaviiruse tõttu kunstliku kooma viidud emast: ta on kõige tugevam inimene, keda ma tean

24-aastase tsentri sõnul hakkas vanematel tervis halvemaks minema ning koos õega soovitasid nad teha neil koroonaviiruse testi. Pärast arsti juures käimist läks aga Townsi ema Jacqueline Cruzi olukord hullemaks, tal tõusis palavik üle 39 kraadi ning ta jäeti haiglasse

"Viimaste päevade jooksul tundus, et emal on juba parem hakanud, kuid siis halvenes tema seisund kiiresti ning see lõi kopsudesse," jätkas korvpallur. Nüüdseks on ta ema viidud kunstliku kooma. "Me ei ole alla andnud. Minu ema on kõige tugevam inimene, keda ma tean ja ta saab sellest jagu."

Towns avaldas eelmisel nädalal, et plaanib annetada 100 000 USA dollarit koroonaviiruse vastaseks võitluseks.

Viimaste andmete kohaselt on USA-s koroonaviirusesse nakatunud 54 968 inimest. Surmajuhtumite arv on lähenemas kaheksasajale (784).

