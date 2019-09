NBA tähe Kawhi Leonardi õde süüdistatakse vanuri mõrvas

Süüdistuse kohaselt järgnes 35-aastane Williams koos 39-aastase Candace Tai Townseliga kasiinos 84-aastasele naisele Afaf Anis Assadile tualettruumi järgi, kus murdsid ta koljuluu ning röövisid vanuri rahakoti. Assad suri viis päeva hiljem. Rahakoti sees olevat väidetavalt olnud 800-1200 dollarit.

Williamsi tädi Denise Woodard kinnitas USA meediale, et süüdistatav on Kawhi Leonardi õde, kuid rõhutas, et korvpalluril ei olnud asjaga mitte mingisugust pistmist.

Mõlemat süüdistuse saanud naist hoitakse arestimajas.

"Williamsil on vägivaldne minevik. Seekord võttis ta sihikule vanainimese ning röövis teda," sõnas üks uurijatest. Varasemalt on Williams süüdi mõistetud erinevate varguste, sealhulgas autovarguste eest ning näiteks ka röövimiskatse eest.

Kohtu materjalidest lähtub, et Assadi surma võis põhjustada kukkumine või väga tugeva inimese rusikahoop. Kui Townsel on vangla dokumentide järgi 163 cm pikkune ja kaalub 88 kg, siis Williamsil on pikkust 188 cm ja kaalu 145 kg.