NBA superstaarid tülis? Rocketsi staar Antetokounmpost: tahaksin olla ka nii pikk ja pealt panna, see ei nõua üldse oskuseid

Kõik sai alguse ligi kaks nädalat tagasi toimunud NBA Tähtede Mängu eel. Milwaukee Bucksi täht Antetokounmpo, kes oli endanimelise meeskonnna Team Giannis kapten, otsustas Hardeni asemel valida algviisikusse Boston Celticsi tähe Kemba Walkeri. "Tahan endale kedagi, kes söödaks palli," põhjendas kreeklane otsust.

Hardenile aga Antetokounmpo kommentaar ei meeldinud. "Ma usun, et annan keskmiselt rohkem sööte kui tema," rääkis Harden ESPN-ile. "Ma ei saa aru, milles nali seisis. Soovin, et oleksin ka 213 cm pikk ja saaksin joosta ja pealt panna. See ei nõua üldse oskuseid."

"Ma pean reaalselt õppima korvpalli mängima ning oskuseid omandama," lisas Harden. "Eelistaksin iga päev seda."