NBA-st Venemaale naasnud korvpallur pole sel hooajal veel palka saanud

RIA Novosti andmetel on Himkiga aastase lepingu sõlminud Mozgovi kontrahtis punkt, mis aktiveerib tema palga maksmise alles hetkest, mil ta peab esimese ametliku mängu.

Himki tegevjuht Pavel Astahhov keeldus selle kinnitamisest, kuid ei lükanud ka RIA Novosti uudist ümber. "Leping on sõlmitud vastatikusel kokkuleppel. Kõik üksikasjad on konfidentsiaalsed, me ei saa neid avalikustada," märkis ta.

32-aastane Mozgov liitus Himkiga mullu juulis, kuid põlvetrauma pole tal lasknud ühtegi mängu veel pidada.

Astahhov lisas, et ei tea, kuna võiks Mozgov nende eest debüüdi teha: "Seda ei tea hetkel keegi. Kui arstid annavad rohelise tule, siis ta hakkab mängima."

NBA-s on Mozgov pidanud 494 mängu, esindades New York Knicksi, Denver Nuggetsit, Cleveland Cavaliersi (kellega tuli 2016. aastal NBA meistriks), Los Angeles Lakersit, Brooklyn Netsi ja Orlando Magic.