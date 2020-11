NBA-sse siirduv Campazzo maksab Realile üle 5 miljoni oma palgast

Nuggets maksab Realile otse vaid 725 000 dollarit ning kogu ülejäänud väljaostusumma tuleb Campazzo taskust, kirjutab Eurohoops. Kui suurt palka argentiinlane NBA klubis teenima hakkab, pole avalikustatud, kuid teada on, et see on üks kopsakamaid nende mängijate hulgas, keda pole drafti kaudu valitud.

Näiteks Nikola Jokic teenib algava hooaja eest Nuggetsis 29,5 miljonit dollarit ja Jamal Murray 27,2 miljonit dollarit.

29-aastane Campazzo viskas mullu Euroliigas keskmiselt 23 mänguminutiga 9,9 punkti, andis 7,1 resultatiivset söötu ja võttis 2,3 lauapalli.

2014. aastal Madridi Realiga liitunud Campazzo on tulnud kahekordseks Euroliiga (2015, 2018) ja kolmekordseks Hispaania meistriks (2015, 2018, 2019).