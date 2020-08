NBA saavutas mängijatega kokkuleppe ning play-off kohtumistega jätkatakse

Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva jäid planeeritud play-off kohtumised viimasel hetkel ära, sest klubid otsustasid väljendada protesti seoses mustanahalise Jacob Blake'i tulistamisega politseiniku poolt. Kuna juhtum leidis aset Wisconsini osariigis Kenosha linnas, otsustas selle piirkonna meeskond Milwaukee Bucks, et ei tule Orlando Magicuga mänguks väljakule. Bucksi meeskond kogunes küll riietusruumi, kuid väljakule nad ei läinud, vaid sammusid hoopis bussi peale tagasi.

Bucksi meeskonna omanikud avaldasid oma mängijatele toetust. "Toetame igati oma korvpallureid ja nende tehtud otsust. Ainus viis muutuste elluviimiseks on heita valgust meie ees toimuvale rassilisele ebaõiglusele. Meie mängijad on seda teinud ning me jätkame nende kõrval ning nõuame vastutust ja muutusi," seisab Bucksi pressiteates.

Pärast Bucksi protesti lükkas NBA kõik kohtumised edasi. Neljapäeval otsustasid korvpallurid, et mängudega tuleb edasi minna ja nüüd on jõutud kokkuleppele ka liiga korraldajatega.

NBA ja selle mängijate kokkuleppe üks tugipunktidest on, et liiga abistab kohalikke kogukondi ning tegeleb aktiivselt ühiskonda mõjutavate sotsiaalsete probleemide lahendamisega

Palliplatsile naastakse laupäeval, 29. augustil.