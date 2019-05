NBA-s tehti teatavaks kollanokkade esimene viisik, mis kannatab võrdlust Jordani, Olajuwoni ja Barkley aegadega

Hääletuse tulemusena moodustavad viisiku: Luka Doncic (Dallas Mavericks), Trae Young (Atlanta Hawks), Deandre Ayton (Phoenix Suns), Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies) ja Marvin Bagley (Sacramento Kings). Kusjuures Doncic ja Young said maksimaalse arvu hääli. Eeldada on, et üks kahest saab pärjatud ka parima uustulnuka tiitliga.

Doncic viskas parima kollanokana põhihooajal keskmiselt 21,2 punkti mängus, Young oli 19,1 punktiga paremuselt teine.

Eelmisel korral mahtusid kollanokkade esimesse viisikusse drafti viis esimest valikut hooajal 1984-1985, kui areenile astusid mitmed hilisemad legendid - Hakeem Olajuwon, Michael Jordan ja Charles Barkley. Neile lisandusid toona Sam Bowie ja Sam Perkins.

