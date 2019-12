NBA-s ootab ees mitu väga tähtsat mängu

Lakersi tugitalad on Anthony Davis ja LeBron James, kes valmistavad vastastele järjepidevalt peavalu. Davis on keskmiselt visanud 27,7 punkti ja hankinud 9 lauapalli, megastaar James aga vastavalt 25,9 punkti, jaganud 10,9 korvisöötu ja noppinud 6,8 lauapalli. Aga Heati vastu neil kerget jalutuskäiku loota ei tasuks. Florida klubi on võitnud viimasest kuuest kohtumisest viis. Nende liidrid Jimmy Butler ja sloveen Goran Dragic on keskmiselt visanud vastavalt 20,6 ja 15,9 punkti mängus. Nendevahelise esimese duelli koduses Staples Centeris võitis Lakers 95:80.

Ka teised viimasel ajal häid tulemusi teinud tiimid kohtuvad omavahel. Philadelphia 76ers võtab näiteks mõõtu Boston Celticsi ja Brooklyn Netsi vastu. Nii Philadelphia kui ka Boston on viimasest seitsmest mängust võitnud kuus, Sixers on Idas neljandal, aga Boston teisel kohal. Nendevahelise hooaja esimese kohtumise võitis Sixers 107:93.

Nets on samuti hoos – viimasest kümnest kohtumisest on saadud kaheksa võitu, mis hetkel annab Idakonverentsi tabelis küll alles 7. koha. Lätlane Rodions Kurucs mängis Netsi eest kümnes kohtumises, siis saadeti ta mängima NBA G-liigasse, et saaks areneda ja rohkem mänguaega.