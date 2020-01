Meie aja järgi ööl vastu laupäeva võõrustab Läänekonverentsis 6. kohal asuv Mavericks (24 võitu ja 15 kaotust) Portland Trail Blazersit, kelle kriis on veel hullem. Portland on suutnud viimasest kümnest mängust võita vaid kaks ja on Lääne tabelis kukkunud 11. kohale (16 võitu/24 kaotust).

Porzingis on siiani visanud keskmiselt mängus 17,3 punkti, hankinud 9,4 lauapalli ja blokeerinud 2,1 pealeviset. Mavericks on liigas visanud keskmiselt 116,1 punkti, millega on kolmandal kohal. Dončić on aga 11. triple-double’iga liiga liider.

NBA All Stars kohtumise fännihääletusel on Los Angeles Lakersi megastaar LeBron James Dončićist mööda läinud, üle kolme miljoni (!) hääle on seni saanud veel ka eelmise hooaja MVP, liiga liidri Milwaukee Bucksi juhtfiguur Giannis Antetokounmpo.

Pühapäeva õhtul algusega kell 22.00 võtab aga San Antonio Spurs vastu Miami Heati. Greg Popovich’i juhendatav Spurs on hetkel Läänekonverentsis 17 võidu ja 21 kaotusega 9. kohal ja Heat 27 võidu ja 12 kaotusega Idakonverentsi kolmas.

Uue generatsiooni voogedastusplatvorm Go3 ja TV3 Sport kanal kannavad ajavahemikul 16.- 20. jaanuarini üle 6 mängu. Pühapäevast 22:30 Spurs vs Heat mängu kannab üle ka TV6.