NBA-s läheb järjest põnevamaks, täna öösel kohtuvad kolmandat korda Lakers ja Rockets

LeBron James ja Anthony Davis Foto: Cary Edmondson, USA Today Sports/Scanpix

NBA korvpalliliiga tavahooaja võitja Milwaukee Bucks on kuristiku äärel. Läänekonverentsi parim meeskond Los Angeles Lakers on hädas Houston Rocketsiga. NBA konverentside poolfinaalid on äärmiselt huvitavad ning võitjaid prognoosida on väga raske.