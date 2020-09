NBA play-off'is täielikult põrunud LA Clippers jättis nimeka peatreeneriga hüvasti

Riversi ajastul pääses Clippers kuuel korral play-off'i, aga teisest ringist kaugemale ei jõutud. Kõige mälestusväärsemad kaotused saadi 2015. ja 2020. aastal.

2015. aastal mindi teises ringis Houston Rocketsi vastu mängudega 3:1 juhtima, aga seejärel kaotati kolm matši järjest ja langeti välja. Kuuendas kohtumises mängiti teisel poolajal maha 19-punktiline eduseis.

Tänavu juhtus täpselt sama stsenaarium Denver Nuggetsi vastu. Teine ring, 3:1 eduseis, kolm kaotust järjest, kuuendas mängus juhtis Clippers teisel poolajal 19 punktiga.

Rivers on NBA ajaloos ainus peatreener, kelle võistkonnad on play-off'is kolmel korral 3:1 eduseisu maha mänginud. Esimest korda juhtus see Riversiga 2003. aastal, mil Orlando Magic jäi idakonverentsi esimeses ringis 3:4 alla Detroit Pistonsile.

NBA-s äärmisel hinnatud peatreeneri tähetund saabus 2000. aastate lõpus Boston Celticsiga. 2008. aastal tuli Rivers Celticsi eesotsas NBA meistriks, kaks aastat hiljem jõuti finaali.

***

Eelmisel suvel Kawhi Leonardi ja Paul George'i hankinud Clippers kuulus koos LA Lakersi ja Milwaukee Bucksiga kogu hooaja jooksul suurimate tiitlisoosikute sekka. Play-off'is lagunes Clippersi mäng aga täielikult, enim andsid tasemes järgi George ja põhihooaja parimaks vahetusmängijaks valitud Montrezl Harrell.

ESPN-i andmetel võib Clippers uueks juhendajaks palgata senise abitreeneri, 2016. aastal Cleveland Cavaliersiga NBA meistriks tulnud Tyronn Lue. Kõrgelt hinnatakse ka kunagise New York Knicksi peatreeneri, praeguse telekommentaatori Jeff van Gundy võimalusi. Ilmselt laieneb lähipäevil kandidaatide ring veelgi.