NBA play-off'id peetakse esimest korda sel sajandil Spursita

Viimati 1997. aastal play-off'ist välja jäänud Spursi saatuse otsustasid Memphis Grizzlies ja Phoenix Suns, kes said vastavalt jagu Milwaukee Bucksist 119:106 ja Dallas Mavericksist 128:102.

22 aastat järjest play-off'i pääsenud Spursi asemel hoiab pikimat aktiivset play-off'ide seeriat nüüd Houston Rockets, kes on sinna pääsenud kaheksal hooajal järjepanu.

Kokku on 1976. aastal NBA-ga liitunud Spurs play-off'ist eemale jäänud vaid viiel korral. Kui see viimati juhtus, näidati ust peatreenerile David Robinsonile ning toodi pukki Gregg Popovich ning draftis korjati üles Tim Duncan.

Spurs ise kaotas läinud öösel Utah Jazzile 112:118 ning mängujärgsel pressikonverentsil oli Popovich isegi heas tujus.

"See on fake news. See on täielik fake news! Paljud kutid räägivad mulle, et see seeria pole lõppenud! Ma räägin inimestega kogu aeg. Nad helistavad ja ütlevad mulle: "Pop, see seeria ei lõppenud! See ei lõppenud!" pilkas Popovich USA presidenti Donald Trumpi.

Teised tulemused:

Brooklyn - Portland 133:134

Orlando - New Orleans 133:127

Washington - Boston 96:90

Sacramento - LA Lakers 136:122

