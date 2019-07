NBA parim mängija Antetokounmpo: olen realiseerinud 60% oma potentsiaalist

"Inimesed räägivad mulle, et ma olen üks liiga parimaid mängijad ja domineerin NBA-d," vahendas Eurohoops kreeklase sõnu. "Usun, et saan muutuda veel paremaks. Ma arvan, et olen kätte saanud umbes 60% enda potentsiaalist."

"On palju aspekte, kus on veel korralikult arenguruumi," jätkas Antetokounmpo.

24-aastast Antetokounmpot on seostatud ka Bucksist lahkumisega, kellega ta jõudis tänavusel hooajal idakonverentsi finaali, kus jäädi alla hilisemale tšempionile Toronto Raptorsile. "Tahan jätkata võitjatiimis. Niikaua kuni oleme klubiga ühel arusaamal eesmärkidest, ei näe ma põhjust, miks ma peaks klubist lahkuma."