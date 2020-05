NBA pallur tahab hooaja lõpetamist: me ei soovi oma eludega riskida

"Mul on perioode, kus ma usun rohkem (hooaja jätkamisse) ja aegu, kus usun vähem," vahendas Eurohoops prantslase sõnu. "Hetkel ma ei usu eriti, et saaks jätakta. See tundub väga keeruline."

"Kui palju mänge saaksime ära pidada? Kas alustame kohe play-off seeriatega? Ei saa ära unustada, et mitmed osariigid on jätkuvalt lukus ning sealsed meeskonnad ei saa alustada treenimisega samal ajal, kui teised. See oleks väga ebaõiglane. Minu arvates tuleks hooaeg lõpetada."

ESPN-i teatel on NBA-l vaja tellida 15 000 koroonaviiruse testi, kui liiga otsustab hooajaga jätkata, et saaks regulaarselt mängijatelt proove võtta. NBA-s mängiti viimati 12. märtsil.

"Kui see on tõesti "ohutu" lahendus, siis oleks hästi, aga me ei tahaks riskida oma eludega. Ei tahaks pidada kohtumisi, mille vastu pole kellelgi huvi, et saaksime veidi raha tagasi teenida."

USA on suurima koroonaviiruse juhtumite arvuga riik maailmas. Viimaste andmete kohaselt on riigis tuvastatud 1,118 miljonit nakatunut, kellest nüüdseks on paranenud 178 594. Viirus on nõudnud 68 606 inimese elu.

