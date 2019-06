NBA on üle aastate kummalises olukorras. Viis küsimust, mis otsustavad tuleviku

Diil, mis saadab Anthony Davise Pelicansist Lakersisse ning annab New Orleansile lisaks Lonzo Ballile, Brandon Ingramile ja Josh Hartile veel kolm esimese ringi draftivalikut, millest ühe - tänavuse aasta avaringi neljanda valiku - vahetas Pelicans omakorda Atlanta Hawksile.

Davise vahetustehingu (olgugi et tegu oligi tõesti suure ja väga märgilise sündmusega) eel ja järel toimunu iseloomustas suurepäraselt seda, mis tõeliselt suure spordi, aga eriti NBA juures viimasel ajal üha teravamalt silma torkab: inimesi huvitav palju rohkem see, mis toimub väljaku kõrval kui see, mis leiab aset valgete joonte vahel.

Selle asemel, et vahetult tiitlivõidu toonud mängu lõpusireeni järel toimunud intervjuudes lasta mängijatel hetke nautida, pani ESPN-i reporter Doris Burke (tõenäoliselt produtsendi survel) Toronto mängijad nõmedasse olukorda. Värskelt finaalide MVP tiitli võitnud Kawhi Leonard, kelle leping Raptorsiga suvel lõpeb, pidi näiteks aru andma, kas ta plaanib Torontos jätkata või mitte; hooaja keskel Memphis Grizzliesest Raptorsisse vahetatud Marc Gasolil tuli edastada sõnum endistele tiimikaaslastele (kes jäid tiitli peale mängimisest sama kaugele nagu Maa Kuust). Kyle Lowry pidi oma intervjuus rääkima sellest, mida ta ütleks oma parimale sõbrale DeMar DeRozanile, kes eelmisel suvel just Kawhi Leonardi vastu Raptorsist San Antonio Spursi vahetati.

See on lihtsalt üks näide. Kohati tundus, et kui vähemalt Raptorsi fännid suutsid finaalide ajal hetke nautida, siis meedia jaoks keerles ka finaalseeria ajal suur osa maailmast selle ümber, kas võimalik tiitlivõit paneb Kawhi Leonardit Raptorsiga lepingut pikendama või mitte. Eelmisel aastal suure tüliga Spursist lahkunud Leonard andis toona märku, et soovib lepingu lõppemise järel Los Angeleses karjääri jätkata ning siiamaani pole ta märku andnud, kas tiitlivõit on pannud ta meelt muutma. Eks näis.

Kawhi Leonardi personaalküsimus on aga vaid üks nendest suurtest küsimärkidest, mis uue hooaja eel üleval on. NBA fännid on üle tüki-tüki aja hetkel perioodis, kus võib öelda, et pole õrna aimugi, kes võiks aasta pärast tiitli võita.

Millest see kõik siis ikkagi sõltub?