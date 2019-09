NBA nõuab, et meeskonnad avaldaksid, kui pikad mängijad tegelikult on

Eriti ilmekas näide on Kevin Durant, kelle kohta on arvatud, et ta võib tegelikult olla suisa seitsme jala (213 cm) pikkune, ent ametlikult on tema pikkuseks kuus jalga ja üheksa tolli (206 cm).

Durant on oma pikkuse osas ise naljatanud, et naistega rääkides on ta seitse jalga pikk, korvpalliringkondades aga ikka 206 cm, "sest see on tüüpiline väikese ääre pikkus. Kui ütleksin, et olen sellest pikem, ütleksid kõik, et olen suur äär".