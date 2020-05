NBA meister: Michael Jordan pole aegade parim korvpallur, tänapäeval ei tahaks keegi temaga ühes võistkonnas olla

"Jah, Jordan oli omal ajal suurepärane. Aga tema ainuke ülesanne oli skoori teha, eks? Ta tegi seda imeliselt. Aga viis, kuidas ta võitis, tänapäeval enam ei toimiks. Keegi ei tahaks ju temaga ühes tiimis mängida," rääkis Frye NBC-le.

"Ma ei olnud kunagi Jordani fänn. Kasvasin üles Phoenixis, seega mulle meeldisid Charles Barkley, Kevin Johnson ja Thunder Dan (Dan Majerle - toim.). Kõigi aegade tipus on Tim Duncan, LeBron James ja Kobe Bryant. Olgu, nõustun, et ainult LeBron oli Jordanist parem. See, et Jordan võitis kuus meistritiitlit, pole argument. Selle järgi oleks läbi aegade parim hoopis Bill Russell (11 tiitliga). Tiitlite kõrval tuleb vaadata ka palju muud," lisas ta.

Frye hinnagul suudaks praegused tiimid Jordanit paremini ohjeldada kui eelmiste kümnendite omad.

"Aga mis saaks, kui LeBron James Jordani-ajastusse viia? Kui Scottie Pippen ja Dennis Rodman välja arvata, ei suudaks LeBroni keegi peatada," ütles ta.