NBA meeskonnad kavatsevad hooaja esimestel mängudel hümni ajal põlvitada

Ameerika kovpalliliiga mängijad plaanivad hooaja jätkumisel hakata hümni ajal põlvitama, vahendab The Los Angeles Times. Meeskonnad jõudsid selles osas ühisele otsusele pärast kohtumist, millest võtsid osa Lakersi,Clippersi, Bucksi, Raptorsi, Celticsi, Nuggetsi, Jazzi ja Heati esindajad.

Vaadates aga reegleid, on hümni ajal põlvitamine NBA-s keelatud. Ükski korvpallur ei läinud selle žestiga kaasa ka siis, kui Colin Kaepernick seda esimest korda demonstreeris. NBA saadik Adam Silver on kavatsustest teadlik, kuid ei selgitanud, kas korvpalliliiga painutab oma eeskirju vastavalt ühiskonnas toimuvale liikumisele.

“Mulle ei meeldi sõna “lubama”, ma arvan, et meil on olnud see reegel 80-ndatest saadik, kui tollane liigajuht David Stern käskis mängijatel seista hümni ajal rivis ja pöörata hümnile tähelepanu. Samas ma mõistan ka selle protesti vajadust ning me tegeleme selle situatsiooniga siis, kui see leiab aset,” rääkis Silver.

NBA on varasemalt olnud sotsiaalselt aktiivsem kui paljud teised Ameerika spordialad. Mängijate ühendus on saanud näiteks loa kujutada oma mänguvormidel sotsiaalpoliitilisi sõnumeid ning spordiareenide põrandatele trükiti kiri "Black lives matter" ehk "tumedanahaliste elud loevad".

The NBA bubble court 🔥🔥



“Black Lives Matter” above the logo pic.twitter.com/91CfMCz1ct — Complex Sports (@ComplexSports) July 21, 2020