NBA meeskond sulges koroonahaige pärast oma treeningkeskuse

NBA tiime oodatakse juba sel nädalal Orlando Floridasse, et jätkata märtsis katkestatud hooajaga. Samas on aga mitmed tippmeeskonnad teatanud, et nad sulgevad koroonaviiruse tõttu oma treeningkeskused. Nende hulgas on Denver Nuggets, Brooklyn Nets, Sacramento Kings ja nüüd Milwaukee Bucks.

Bucksi esindaja kinnitas, et keskus suleti peale info saabumist positiivsest koroonatestist. Nakkusekandjat ei avalikustatud. Meeskond ei kommenteeri enda edasisi plaane.

NBA plaanib alustada hooajaga 30. juulil.

Ameerika korvpalliliiga andis eelmisel nädalal teada, et alates 23. juunist on NBA-s tuvastatud koroonaviirus 25 mängijal ning 10 taustajõuliikmel.