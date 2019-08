NBA mängija jäi dopinguga vahele

Chandleri proovist leiti kasvuhormooni tootmist ergutava Ipamorelini jälgi.

Kui mõnel teisel spordialal tähendaks säärane eksimus mitmeaastast võistluskeeldu, siis USA profiliigades on sellised asjad lahendatud kordades leebemalt: Chandlerile määrati 25 matši pikkune mängukeeld, mille jooksul ta palka ei teeni.

Lõppenud hooajal käis Chandler Philadelphia 76ersi ja LA Clippersi eest platsil kokku 51 kohtumises ning sõlmis suvel lepingu Netsiga. Aastane leping toob talle sisse 2 564 753 dollarit, mängukeeld võtab temalt seega ära natuke vähem kui 800 000 dollarit.

"Vigastusest taastudes kirjutati mulle välja rohtu, mis sisaldas väikeses koguses ainet, mis on hiljuti NBA keelatud ainete nimekirja lisatud. Ma ei teadnud, et see aine on keelatud ning seda ei teadnud ka minu arst. Võtan sellegipoolest vastutuse ning vabandan oma tiimikaaslaste, treeneri, meeskonna kontoripoole ja fännide ees ning jätkan uue hooaja nimel töötamist," sõnas Chandler omapoolseks kommentaariks.