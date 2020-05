NBA legend tülist Michael Jordaniga: see teeb mind kurvaks

Jordan ostis juba 2006. aastal esimesed aktsaid Charlotte Hornetsis (tollase nimega Charlotte Bobcats - toim) ning alates 2010. aastast on ta klubi suuromanik. Jordani käe all pole Hornetsit aga suurt edu saatnud. Viimase kümne hooaja jooksul on klubi jõudnud vaid kolmel korral play-offi ning alati esimeses ringis välja langenud.

"Kõige rohkem häirib mind kogu asja juures, et enda arvates ei öelnud ma midagi halvasti," meenutas karjääri järel korvpallianalüütikuna tööd alustanud Barkley ESPN-i saates "Waddle and Silvy Show". "Mäletan, et ütlesin: "nii palju, kui ma Michaelit ka armastan, ei saa temast kunagi edukat klubijuhti enne, kui ta lõpetab pugejate ja oma parimate sõprade palkamise". Mind ajas eriti vihaseks asjaolu, et hiljem rääkis Phil Jackson (Jordani endine treener Chicago Bullsi aegadel - toim) täpselt sama juttu."

"Kui sa oled kuulus inimene ja Michael oli ühel hetkel maailma kuulsaim mees, siis kõik sinu ümber on kas sinu palgal või lasevad sul endale kõike välja teha," jätkas Barkley. "Väga vähesed sõbrad on siis üdini ausad. Sellepärast arvasingi, et me oleme head sõbrad, sest olime üksteisega ausad. Kuid ma ei saa analüütikuna kritiseerida mõnda juhti ja samal ajal öelda, et Jordan teeb suurepärast tööd, sest ta on minu sõber."

"Jordan oli mulle justkui vennaks üle 20 aasta. See teeb tõesti mind kurvaks," tõdes Barkley. "Ma arvan jätkuvalt, et ta on aegade parim korvpallur. Ma soovin talle ainult head, aga ma ei saa praegusesse olukorda midagi parata."

Barkley sõnul pole tal erilist lootust, tema suhted Jordaniga paraneda võiks. "Jordanil on mu number olemas, ta saaks mulle helistada."