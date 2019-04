NBA legend Magic Johnson teatas ootamatult Lakersi presidendi ametikohast loobumisest

"Tahaksin jälle vaba olla," teatas Johnson. "Mul on suurepärane elu... mida ma teen? Tahan oma ilusa elu juurde naasta. Tahan taas elust rõõmu tunda."

Üllatavamaks tegi asjaolu ka see, et Johnsoni otsusest polnud esialgu teadlik klubi omanik Jeanie Bussile. "Keegi peab mu ülemusele ütlema, sest tean, et see talle ei meeldi. Ma teadsin, et ma ei suuda seda talle näost näkku öelda."

"Earvin, mulle meeldis väga sinu kõrval töötada. Oled meie meeskonda palju aidanud ning me kavatsema teekonda jätkata," sõnas Buss pärast Johnsoni otsust sotsiaalmeedias.

59-aastane endine korvpallur ei maininud küll otseselt peatreenerit Luke Waltonit, ent arvati, et Walton on Johnsoni lahkumisotsusega seotud. USA meedias spekuleeritakse, et Johnson astus presidendi kohalt tagasi, sest tema ja klubi juhtkonna arvamused Waltoni jätkamise osas ei ühtinud. Väidetavalt soovib klubi Waltoniga koostööd jätkata ning Johnson ei soovinud klubiga vastuollu minna ja otsustas seega oma ametikohast loobuda.

Johnson töötas Lakersi presidendina viimased kaks aastat. Lakers peab kuuendat aastat järjest NBA play-offist kõrvale jääma.