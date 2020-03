NBA legend: idioot eelistab LeBron Jamesi parima valimisel Giannis Antetokounmpole

Põhihooaja MVP ehk kõige väärtuslikuma mängija tiitli peamisteks kandidaatideks peetakse kreeklast Antetokounmpot ja Los Angeles Lakersi tähte LeBron Jamesi. Karjääri jooksul 11 korda NBA Tähtede Mängule valitud Barkley hinnangul on selge võitja Antetokounmpo.

"Sa oled idioot, kui valid LeBroni üle Giannise," sõnas Barkley. "Kujutage ette, et LeBroni koduklubi saldo oleks praegu 53 võitu ja 9 kaotust ning teine parim mängija tema järel on meeskonnas Kris Middleton ja siis jäetakse ta MVP auhinnast veel ilma. Meedia on loll."

Mida näitavad aga numbrid?

Milwaukee Bucks on Antetokounmpo vedamisel liikumas põhiturniiri võidu suunas. 53 võidu ja 10 kaotusega hoitakse kindlat esikohta. Lakers (48-13) hoiab NBA läänekonverentsis esimest positsiooni. Reedel kindlustati ühtlasi esmakordselt pärast 2013. aasta pääs play-off mängudele, kui 113:103 alistati just Bucks. 25-aastane Antetokounmpo keskmisteks näitajateks on 29,6 punkti, 13,7 lauapalli ja 5,8 resultatiivset söötu. 35-aastasel Jamesil on vastu panna 25,6 punkti, 7,8 lauapalli ja 10,7 tulemuslikku söötu.