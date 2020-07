NBA korvpallur: minu kaasmaalased ei taha minuga rääkida. Nad ei ütle sõnagi...

Kanter on juba aastaid olnud Türgis põlu all. Korvpallur toetab USA-s eksiilis elavat islamivaimulikku Fethullah Güleni, keda Türgi riigijuhid eesotsas president Recep Tayyip Erdoganiga peavad terroristiks. Sama silt on kleebitud ka Kanterile.

"Türgi mängijate suhtumine teeb mulle kõige enam haiget. Meil on Ersan Ilyasova, Furkan Korkmaz ja Cedi Osman. Iga kord, kui vastamisi läheme, ei ütle nad sõnagi. Proovin nendega rääkida ja küsin, kuidas läheb. Ei mingit vastust," rääkis Kanter Bill Simmonsi podcast'is.

"Ilmselt kardavad nad Türgi valitsust. Kui kuskil ilmuks pilt või video meie vestlusest, võib neil probleeme tekkida. Nad kardavad. Neil ei jää midagi muud üle. Kui Türgi režiim vahetub, olen kindel, et nende suhtumine minusse muutub," lisas ta.