NBA korvpallitäht lõi stripiklubis ühe ööga laiaks miljon dollarit

Selline informatsioon avaldati Joe Buddeni podcastis. "Jamesi särk ripub nüüd stripiklubi lae all. Nad tegid sellise kingituse talle, kuna ütlesid, et James on sinna kulutanud väga palju raha," sõnas Jamil Clay, vahendab Fadeaway Sports.

Hardeni huvi stripiklubide vastu on NBA ringkondades hästi teada. See, et korvikütt suutis aga ühe ööga koguni miljoni kulutada, on hämmastav.

Käesoleva hooaja eest kasseerib Harden Rocketsis 38,2 miljonit dollarit.