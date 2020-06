NBA korvpallitäht haigestus koroonaviirusesse

Pacersi klubi hakkas oma mängijaid testima sel teisipäeval ning esimese mängumehena andis positiivse analüüsi Brogdon.

Teada on, et haigestunud on juba ka Denver Nuggetsi staar Nikola Jokic, kaks Phoenix Sunsi korvpallurit ning neli mängijat ühest läänekonverentsi meeskonnast, mis jahib play-offi kohta.

NBA plaanib hooaega jätkata 31. juulil Orlandos.