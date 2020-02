NBA korvpallilegend kritiseeris Lauri Markkaneni: soomlane on taandarenenud

"Mul pole õrna aimugi, mis Bullsiga toimub. Ma ei hakka valetama, et Bulls on mulle suurima pettumuse valmistanud," sõnas Barkley, kirjutab USA Today.



Kolmandat hooaega NBA-s mängiva 22-aastase Markkaneni kohta lisas ta: "Ma ei mõista, mis on juhtunud Lauri Markkaneniga. Ta pidi olema NBA-s järgmine suur asi, kuid ta on taandarenenud," lausus Barkley.

Korvpallikuulsus lisas, et Bullsi treener Jim Boylen, kes on tema hea sõber, peaks tiimi tooma mõne suurte kogemustega liidri. "Bulls peaks täiskasvanuks saama. Nad pole vaimselt üldse tugevad. Nad tahavad sulle pidevalt öelda, kui head nad on selle asemel, et mängida hästi. Nad vajavad veteranmängijat, kes paneks noored mängijad vastutama."

Bulls on tänavu võitnud 19 mängu ja kaotanud 36 ning asub Idakonverentsis 10. kohal. Mullu ei läinud neil sugugi paremini ning siis lõpetati põhihooaeg vaid 22 võiduga.